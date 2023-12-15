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Dosso Dossi Fashion Show'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda - Son Dakika
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Dosso Dossi Fashion Show'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda

Antalya'da gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda yürüdü. Defilede 70 manken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel kırmızı kıyafetle sahne aldı.

Dosso Dossi Fashion Show\'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda
15.12.2023 - 17:10,  Güncelleme: 17:11
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ANTALYA'da gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda yürüdü. Defilede 70 manken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel kırmızı kıyafetle sahne aldı.

Victoria's Secret mankenlerinden Frida Aasen, Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, Dosso Dossi Fashion Show'da Antalya'da podyuma çıktı. Aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner ve Isabeli Fontana'nın da olduğu onlarca top modeli podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren moda etkinliklerine imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yeni bir defile gerçekleştirdi. Özel hazırlanan podyumda gerçekleştirilen defilenin baş mankeni, top model Frida Aasen oldu. Podyum tasarımında, yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkati çekmek amacıyla, dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle sergilendi. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan podyum tasarımı, konuklardan ilgi gördü. Defilede Aasen'e aralarında Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say'ın da olduğu toplam 70 model eşlik etti. Mankenler, markaların 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarından oluşan kıyafetleri 2 bin kişinin beğenisine sundu. Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve diğer modeller, izleyenlere sürpriz yapıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyuma çıktı. Frida Aasen, en son beyaz elbiseyle çıktığı podyumda alkış topladı. 70 manken Türk bayrağı konseptiyle defileyi sonlandırdı.

'DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 120 katılımcı firma olduğunu, her birinin ayrı ürünleri ve kreasyonları olduğunu söyleyerek, Buradan dünyaya açılan bir kapı olarak düşünebiliriz. Zaman içinde oluşan bir şey oldu ve şükürler olsun ki ülkemize çok hayırlar getiren bir organizasyon oldu. Katma değerli ürünler pazarlıyoruz dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının değerini vurgulayan Eraslan, Modacılar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını, bitmesine birkaç hafta kala kutlamak istedik. Bu ömrümüz içerisinde bize bir daha nasip olmayacak bir şey. İlk defa sahneye çıktım ben de. Bu duyguyu yaşamak istedim diye konuştu.

Eraslan, ABD'nin bazı bölgelerinde Türkiye'yi bilmeyenler olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye gelen modellere sosyal sorumluluk adına 'Merhaba Türkiye' anonsunu yaptırdıklarını söyledi. Frida Aasen'e de bu anonsu yaptırdıklarını ve sosyal medya hesabından paylaştırdıklarını kaydeden Eraslan, organizasyonlarını büyütmek ve Türkiye'yi daha geniş kitlelere tanıtmak istediklerini söyledi. Tekstilde ihracat yapan firmalar arasında 30'uncu sırada olduklarını da kaydeden Hikmet Eraslan, organizasyona başladıkları ilk yıllarda 40-50 firma varken bugün 4 bin kişi, 40 ülkeden gelen alıcıların ve tekstil firmalarının olduğunu kaydetti.

'TÜRK MODACILARIN ÜRÜNLERİ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Victoria's Secret'in ünlü top modeli Frida Aasen de organizasyondan çok memnun kaldığını söyledi. Çok iyi zaman geçirdiğini anlatan Aasen, Organizasyonun özel mesaj içermesi de çok önemliydi. Çevreyle ilgili mesaj vermesi bana çok keyif verdi. Türk modacıların ürünleri çok etkileyici, gerçekten güzel ürünlerdi ama bence daha büyük markalar haline gelmesi gerekiyor diye konuştu. Türkiye hakkında görüşleri de sorulan Aasen, Kapadokya, İstanbul, Bodrum gibi yerlerde bulundum. Şanslıyım ki gelip gördüm dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Dosso Dossi Fashion Show'da Norveçli top model Frida Aasen podyumda - Son Dakika


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