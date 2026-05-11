Kuşadası'nda Anneler Günü'nde "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Anneler Günü'nde "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" Düzenlendi

11.05.2026 10:24  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın düzenlediği geleneksel 'Dostluk ve Dayanışma Pikniği', Anneler Günü dolayısıyla Kuşadası'nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve barış mesajları verildi.

(AYDIN) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası ve Aydın Çeştepe şubeleri ile Davutlar Cemevi tarafından düzenlenen "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" yoğun katılıma sahne oldu. Anneler Günü temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi, Aydın Çeştepe Şubesi ve Davutlar Cemevi'nin birlikte organize ettiği geleneksel "Dostluk ve Dayanışma Pikniği", Kuşadası'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, partililer ve çok sayıda Alevi vatandaş katıldı.

Gönüllerin ve sofraların birleştiği etkinlikte dostluk, dayanışma, barış ve kardeşlik vurgusu yapılırken; Anneler Günü dolayısıyla annelere yönelik mesajlar da verildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılıç, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri pikniğin bu yıl Anneler Günü temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yüreğinde sevgi olan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hep beraber dostça piknik yaparak bu özel günü kutluyoruz" dedi.

ÖMER GÜNEL'İN MEKTUBU OKUNDU

Demirtaş ise konuşmasının başında tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel'in mesajını okudu. Konuşmasında, "Bugün bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum' diyen Demirtaş, "Geleneksel hale gelen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen piknikte tüm canlarla bir aradayız. Maalesef Belediye Başkanımız Ömer Günel bugün aramızda değil. Bildiğiniz üzere haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu. Ancak burada ailelerimizle birlikte dayanışmayı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürbilek de ülke gündemine değinerek, "Canlarımızla, dostlarımızla bir aradayız. Ancak Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in yaklaşık 60 gündür Silivri'de tutuklu olması nedeniyle bu etkinlikleri biraz buruk geçiriyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Aydınlık günlerde bu piknikleri daha büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ BAHAR GİBİ AYDINLIK OLACAK"

CHP'li Karakoz ise Anneler Günü mesajında kadınların ve çocukların geleceğe umutla baktığı bir Türkiye temennisinde bulunarak, "Bugün dostluk ve dayanışma pikniğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hıdırellez'in de getirdiği bahar havasıyla ülkemizin de bahar gibi aydınlık günlere kavuşmasını diliyoruz. Bir yandan da burukuz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in bir an önce aramıza katılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Anneler Günü'nde 'Dostluk ve Dayanışma Pikniği' Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:35:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Anneler Günü'nde "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.