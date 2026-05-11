Kuşadası'nda Anneler Günü'nde "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" Düzenlendi

(AYDIN) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası ve Aydın Çeştepe şubeleri ile Davutlar Cemevi tarafından düzenlenen "Dostluk ve Dayanışma Pikniği" yoğun katılıma sahne oldu. Anneler Günü temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi, Aydın Çeştepe Şubesi ve Davutlar Cemevi'nin birlikte organize ettiği geleneksel "Dostluk ve Dayanışma Pikniği", Kuşadası'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, partililer ve çok sayıda Alevi vatandaş katıldı.

Gönüllerin ve sofraların birleştiği etkinlikte dostluk, dayanışma, barış ve kardeşlik vurgusu yapılırken; Anneler Günü dolayısıyla annelere yönelik mesajlar da verildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılıç, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri pikniğin bu yıl Anneler Günü temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yüreğinde sevgi olan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Hep beraber dostça piknik yaparak bu özel günü kutluyoruz" dedi.

ÖMER GÜNEL'İN MEKTUBU OKUNDU

Demirtaş ise konuşmasının başında tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel'in mesajını okudu. Konuşmasında, "Bugün bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum' diyen Demirtaş, "Geleneksel hale gelen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen piknikte tüm canlarla bir aradayız. Maalesef Belediye Başkanımız Ömer Günel bugün aramızda değil. Bildiğiniz üzere haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu. Ancak burada ailelerimizle birlikte dayanışmayı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürbilek de ülke gündemine değinerek, "Canlarımızla, dostlarımızla bir aradayız. Ancak Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in yaklaşık 60 gündür Silivri'de tutuklu olması nedeniyle bu etkinlikleri biraz buruk geçiriyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Aydınlık günlerde bu piknikleri daha büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ BAHAR GİBİ AYDINLIK OLACAK"

CHP'li Karakoz ise Anneler Günü mesajında kadınların ve çocukların geleceğe umutla baktığı bir Türkiye temennisinde bulunarak, "Bugün dostluk ve dayanışma pikniğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hıdırellez'in de getirdiği bahar havasıyla ülkemizin de bahar gibi aydınlık günlere kavuşmasını diliyoruz. Bir yandan da burukuz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in bir an önce aramıza katılmasını temenni ediyoruz" dedi.