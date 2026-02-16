Döviz Dönüşümünde Operasyon: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Döviz Dönüşümünde Operasyon: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

16.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli döviz dönüşüm desteği için hayali faturalar düzenleyen 30 şüpheli adliyeye gönderildi.

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için organizasyon kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlenmişti.

Şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğu belirlenmişti.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmuş, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Finans, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döviz Dönüşümünde Operasyon: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:23:35. #7.11#
SON DAKİKA: Döviz Dönüşümünde Operasyon: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.