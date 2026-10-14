Dow, çip hisselerindeki satış baskısıyla yüzde 0,35 düşüşle kapandı - Son Dakika
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Dow, çip hisselerindeki satış baskısıyla yüzde 0,35 düşüşle kapandı

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New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısı ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı. Dow Jones yüzde 0,35 inerek 51.670,10 puana geriledi; Nasdaq yüzde 0,15 düşerken Micron'un hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

NEW New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,35 azalarak 51.670,10 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.805,45 puandan kapanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 27.204,38 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD bankalarının finansal sonuçlarını değerlendirirken, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve çip hisselerindeki zayıflık pay piyasalarına baskı yaptı.

Çinli şirketlerle rekabete ilişkin endişeler, bazı çip hisselerini aşağı çekmeye devam etti. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 1,6 ?değer kaybetti.

Bugün bilançolarını yayımlayan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, karışık finansal sonuçlar bildirdi.

JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentilerin altında kalırken, bankanın hisseleri yüzde 1'e yakın azalış kaydetti.

Karı ve geliri tahminleri aşmasına rağmen, Citigroup'un hisseleri yüzde 5,6 düştü, Goldman Sachs'ın hisseleri de hafif geriledi.

Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde gelirken, geliri tahminlerin altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 1,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışına gitmesi gerekebileceğine dair görüşünü değiştirmediğini ancak sonrasında daha fazlasının yapılması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Gelecek yıl neler olacağının görülmesi gerektiğini belirten Williams, ekonomiyi pek çok farklı unsurun etkilediğini, dolayısıyla verileri izlemeye devam edeceklerini anlattı.

Williams, "Hala dezenflasyonist güçlerin devrede olduğuna inanıyorum. Gelecek yıla dair enflasyon öngörüm, enflasyonun önemli ölçüde gerilemesi yönünde." dedi.

Kaynak: AA
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