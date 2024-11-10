Down Sendromlu Esma'nın Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Down Sendromlu Esma'nın Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu Esma\'nın Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Tokat'ta, down sendromlu Esma'nın gelinlik giyme hayali, hocası ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi.

10.11.2024 12:16
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde down sendromlu Esma Arslantaş'ın (18) gelinlik giyme hayalini, birlikte spor yaptığı hocası ve arkadaşları gerçekleştirdi. Temsili düzenlenen düğünde Esma gelinlik giydi, pasta kesip arkadaşlarıyla müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Erbaa ilçesinde yaşayan Semriye ve Şakir Arslantaş çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Esma Arslantaş, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Kilo problemi yaşadığı için 4 ay önce spora gitmeye başlayan Esma'nın annesi, spor hocası Nesrin Özsayın'a (47) kızının gelinlik giyme hayali olduğundan bahsetti. Bunun üzerine Esma'nın hocası ve arkadaşları ona sürpriz yapmaya karar verdi. İlçedeki özel bir okulun spor salonunda temsili düğün organizasyonu yapmak için hazırlık yapıldı. Esma için gelinlik hazırlandı. Saçı ve makyajı yaptırılan, ağabeyi Ahmet Arslantaş (32) tarafından kuşağı bağlanan Esma için düğün konvoyu düzenlendi. Temsili düğünün yapılacağı okulun önünde alkışlarla karşılanan Esma, arkadaşları ve hocası ile birlikte doyasıya eğlendi.

'ZAYIFLAMAK İÇİN GELDİ'

Esma'nın yaklaşık 4 ay önce zayıflamak için geldiğini ifade eden spor hocası Nesrin Özsayın, " Voleybol, futbol, egzersiz çalışmalarımız var. O da bize zayıflamak için geldi. Çok güzel bir iletişim kurduk. Daha sonra annesi böyle bir hayali olduğunu, bir düğün yapma hayali olduğunu bize aktardı. Biz de ona bir sürpriz yapmak istedik. Çok güzel oldu. Tüm ailesi burada. Arkadaşlarımızla beraber böyle güzel bir gün yapmak istedik" dedi.

'ESMA ÇOK MUTLU'

Esma'nın hayalinin gelinlik giymek olduğunu ifade eden anne Semriye Arslantaş "Hayali gelin olmaktı. Gelinlik giymekti. Şükür spor hocamız giydirdi. Ben ne kadar giydirsem de onun giydirmesi daha farklı oldu. Allah razı olsun arkadaşlardan. Esma çok mutlu. Bende duygulanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

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