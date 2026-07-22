Down Sendromlu Genç Kıza İtfaiye Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Down Sendromlu Genç Kıza İtfaiye Sürprizi

Down Sendromlu Genç Kıza İtfaiye Sürprizi
22.07.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nihal Su Ekin'in doğum gününde itfaiye ekibi, hayalini gerçekleştirdi ve unutulmaz bir kutlama yaptı.

SAKARYA'da yaşayan Down sendromlu Nihal Su Ekin (18), doğum gününde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı sürprizle itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluğundan bu yana itfaiyecilik mesleğine hayranlık duyan Nihal Su Ekin için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri özel bir sürpriz hazırladı. Ekin'in 22 Temmuz'daki doğum günü öncesinde ailesiyle iletişime geçen ekipler, bu kez afet ya da yangın ihbarı için değil, genç kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için istasyondan ayrıldı.

Ailesi tarafından itfaiye eri üniforması hediye edilen Nihal Su Ekin, kıyafetlerini giydikten sonra asıl sürprizle karşılaştı. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, kurtarma sepetiyle evin balkonuna ulaştı. Balkona çıkan Nihal Su Ekin, kurtarma sepetinde pastayla bekleyen itfaiye erini görünce büyük sevinç yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını kurtarma sepetinde üfleyen Ekin, 18'inci yaşını unutulmaz bir sürprizle kutladı.

Yıllardır hayalini kurduğu itfaiyecilik deneyimini yaşayan Nihal Su Ekin, bir günlüğüne itfaiyeci oldu. İtfaiye erleriyle vakit geçiren genç kızın mutluluğu fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Genç Kıza İtfaiye Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:45:54. #7.12#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Genç Kıza İtfaiye Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.