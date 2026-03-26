Üye Girişi
Son Dakika Logo

Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği
26.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, özel bireyler ve aileleri için farkındalık programı düzenledi, katılım yoğun oldu.

Kepez Belediyesi tarafından, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi.

Antalya Down Sendromlular Derneği organizasyonunda düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri akşam yemeğinde bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Çiçek, dernek başkanı Gülcan Ay ile çok sayıda aile katıldı.

Programda konuşan Gülcan Ay, 21 Mart dolayısıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, down sendromlu bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olması ve üretime katılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise etkinliğin birlik ve farkındalık açısından önem taşıdığını dile getirerek, mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel bir parkın hizmete açılacağını bildirdi.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da programın anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Güncel, Dünya, Kepez, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:49:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.