Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği

Kepez Belediyesi tarafından, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında özel bireyler ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi.

Antalya Down Sendromlular Derneği organizasyonunda düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri akşam yemeğinde bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Çiçek, dernek başkanı Gülcan Ay ile çok sayıda aile katıldı.

Programda konuşan Gülcan Ay, 21 Mart dolayısıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, down sendromlu bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olması ve üretime katılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise etkinliğin birlik ve farkındalık açısından önem taşıdığını dile getirerek, mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında down sendromlu ve otizmli çocuklar için özel bir parkın hizmete açılacağını bildirdi.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da programın anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.