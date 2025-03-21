Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Özel Etkinlik - Son Dakika
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Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Özel Etkinlik

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırlayarak özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verdi.

21.03.2025 14:27  Güncelleme: 15:50
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini makamında ağırladı.

Başkan Kara, Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile buluşmasında; özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla belediye olarak yürüttükleri projelerden bahsederek, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin önemine dikkati çekti.

Kara, "Down sendromlu evlatlarımızla bir arada olmak, onların sevgi dolu dünyalarına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Manavgat Belediyesi olarak, her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak, onları sosyal hayata kazandırmak adına çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de toplumun farkındalığını artırmak adına çok özel bir gün. Hep birlikte daha kapsayıcı ve engelsiz bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Kara ve öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla belediye bahçesinde gökyüzüne balon uçurdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Özel Etkinlik - Son Dakika

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