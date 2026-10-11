DP Genel Başkanı Uysal, Norveç'teki istifayı yolsuzluk iddialarına örnek gösterdi - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, Norveç'teki istifayı yolsuzluk iddialarına örnek gösterdi

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DP Genel Başkanı Uysal, Norveç\'teki istifayı yolsuzluk iddialarına örnek gösterdi
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Norveç'te parlamento başkanının 2021'deki istifasını hatırlatarak Türkiye'deki yolsuzluk iddialarını değerlendirdi. Uysal, siyasetin imtiyazın değil mesuliyetin makamı olduğunu savundu.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Norveç'te parlamento başkanının istifasına ilişkin olayı hatırlatarak Türkiye'deki yolsuzluk iddiaları hakkında, "Siyaset imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır. Gözü aç, gönlü aç, vicdanı körelmişlerin değil, şerefiyle millete ve devlete hizmet etmek isteyenlerin alanıdır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norveç'te parlamento başkanının kamu konutu kullanımına ilişkin tartışmaların ardından 2021 yılında istifa etmesi üzerinden Türkiye'deki yolsuzluk iddialarına ve siyasi sorumluluk konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, şunları kaydetti:

"Norveç'te 11 kilometrelik mesafe, Parlamento Başkanı'nın istifasına yetiyor, bizdekilerin gözü milyar dolarlarla doymuyor. Mesele bir daire, birkaç metrekare yahut birkaç kilometre meselesi değil; kamu ahlakı, siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik meselesidir. Devletin itibarı, yönetenlerin kendileri için oluşturdukları ayrıcalıklarla değil, millete karşı taşıdıkları sorumlulukla ölçülür. Peki ya Türkiye'de milyarlarca liralık fon vurgunları, kamu kaynaklarının talanı, yolsuzluk iddiaları(!) ve mağdur edilen milyonlarca vatandaşımız? Küçük bir kural ihlalinin siyasi sorumluluk doğurduğu ülkeler var; bir de büyük skandalların karşısında sorumluluğun sahipsiz kaldığı ülkeler...

Oysa devlet yönetmek; makamın, yetkinin ve kamu kaynaklarının sahibi olmak değil, bunların hesabını millete verebilmektir. Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır. Gözü aç, gönlü aç, vicdanı körelmişlerin değil, şerefiyle millete ve devlete hizmet etmek isteyenlerin alanıdır. Demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik yoksa kamu gücü milletin emaneti olmaktan çıkar, ayrıcalıkların aracına dönüşür. Milletin alın terinin, birikiminin ve geleceğinin hesabını sormak; bu ülkenin her vatandaşının hakkıdır."

Kaynak: ANKA
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