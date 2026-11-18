Eskişehir'de drift atan, 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken polis aracı dahil bazı araçlara çarpan otomobilin sürücüsü V.T. yakalandı. 771 bin lira idari para cezası kesilip, ehliyetine 5 yıl el konulan V.T., iki ayrı suçtan tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gece saatlerinde Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak'ta bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sürücü V.T., polisin dur ihtarına uymayarak 11 DC 505 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sırasında V.T. başka bir otomobile, girdiği ters yönde TIR'a ve polis aracına çarptı. Ekip aracında görevli bir polis memuru yaralandı.

Yakalanıp gözaltına alınan sürücü V.T.'nin 2.06 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmak suçundan daha önce ehliyetine 2 yıl el konulduğu tespit edilen V.T.'ye toplam 771 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 5 yıl 4 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 120 gün trafikten menedildi.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan V.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan V.T., 'Görev yaptırmamak için direnme ve bilinçli taksirle yaralanmaya sebep olma' suçlarından tutuklandı.