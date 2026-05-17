Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım

Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım
17.05.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adem Kılınç, cezasını ödedikten sonra trafikten kapalı alanda drift yaptı ve sosyal medyada paylaştı.

HATAY'da spor otomobiliyle drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin TL ceza kesilen Adem Kılınç, 60 gün trafikten menedilen otomobiline kavuştuktan sonra trafiğe kapalı alanda drift yaptığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Antakya Sanayi Sitesi'nde 2 Mart'ta spor otomobiliyle drift yapan Adem Kılınç, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kılınç'a herhangi bir zorunluluk olmaksızın dönüş kuralları dışında aracı bilerek ve isteyerek el freni çekmek suretiyle ya da başka yöntemlerle ani şekilde yön değiştirdiği ve kendi etrafında döndürdüğü gerekçesiyle 140 bin TL ceza kesildi. Kılınç'ın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Yediemin deposunda bekletilen yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki spor otomobiline ve ehliyetine kavuşan Kılınç, trafiğe kapalı alanda drift yaptığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Kılınç, paylaşımında "Güzel günler bedel ister ben ise bu bedeli çoktan ödedim. Trafiğe kapalı alan, özel mülkiyettir. Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:45:42. #7.12#
SON DAKİKA: Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.