Drift Ceza Alan Şoförden Yeni Paylaşım

HATAY'da spor otomobiliyle drift yaptığı gerekçesiyle 140 bin TL ceza kesilen Adem Kılınç, 60 gün trafikten menedilen otomobiline kavuştuktan sonra trafiğe kapalı alanda drift yaptığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Antakya Sanayi Sitesi'nde 2 Mart'ta spor otomobiliyle drift yapan Adem Kılınç, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kılınç'a herhangi bir zorunluluk olmaksızın dönüş kuralları dışında aracı bilerek ve isteyerek el freni çekmek suretiyle ya da başka yöntemlerle ani şekilde yön değiştirdiği ve kendi etrafında döndürdüğü gerekçesiyle 140 bin TL ceza kesildi. Kılınç'ın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Yediemin deposunda bekletilen yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki spor otomobiline ve ehliyetine kavuşan Kılınç, trafiğe kapalı alanda drift yaptığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Kılınç, paylaşımında "Güzel günler bedel ister ben ise bu bedeli çoktan ödedim. Trafiğe kapalı alan, özel mülkiyettir. Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.