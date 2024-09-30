Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Ceza

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Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.

Ünye- Çaybaşı yolu Curi mevkisinde sünnet düğünü konvoyunda bulunan Ahmet Can Arpacıoğlu, plakasını söktüğü otomobiliyle drift yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Arpacıoğlu'na drift atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 32 bin 233 lira ceza idari para cezası uyguladı.