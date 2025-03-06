Dron Sesinden Korkan Domuzlar Kaçtı

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Domuz sürüsü böyle görüntülendi

Dron sesinden korkan domuzlar böyle kaçtı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir tarlada yiyecek arayan domuz sürüsü dron ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Esencik Köyü'nde yaklaşık 20'ye yakın domuz bir tarlaya girerek yiyecek aramaya başladı. Domuz sürüsünü fark eden bir vatandaş dron ile o anları görüntülemek istedi. Vatandaşın havalandırdığı dronun sesinden korkan domuzlar çil yavrusu orman içerisine doğru dağıldı. Sağa sola kaçan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.