Dronla Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü
Dronla Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü

07.05.2026 18:26
Kırıkkale'de dronla takip edilen ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalışırken yakalandı ve ceza aldı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Ahılı Caddesi'nde yaptığı uygulamayı fark eden bir sürücü, ters şeritte bir süre geri geri ilerledi.

Ekipler, dronla takip ettikleri sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ekipler, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında sürücüye 42 bin 718, araç sahibine de 40 bin olmak üzere 82 bin 718 lira ceza yazdı.

Öte yandan sürücünün kaçma anları, polisin uygulamada kullandığı dron tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

