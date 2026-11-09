DSİ yapay zeka destekli sulama sistemini Antalya'daki COP31'de tanıttı - Son Dakika
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DSİ yapay zeka destekli sulama sistemini Antalya'daki COP31'de tanıttı

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DSİ yapay zeka destekli sulama sistemini Antalya\'daki COP31\'de tanıttı
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DSİ'nin Agropi Io Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Sistemi Antalya'daki COP31'de tanıtıldı. Toprak nem sensörleri ve hava durumu verileriyle toprağın ihtiyacına göre çalışan sistem, su ve gübre tüketimini azaltıp verimliliği artırmayı hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'de, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Agropi Io Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Sistemi tanıtıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli iklim zirvesi olan ve 196 ülkenin, iklim eylemi için aynı masada bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da başladı.

Mavi Bölge'de bu konuyla ilgili 196 ülkenin delegeleri müzakereler yürütürken, Yeşil Bölge'de ise tarımda su tasarrufu sağlayan teknolojiler sergileniyor.

Bugün, "Gıda, Tarım ve Sağlık", yarın "Enerji ve Ulaştırma", 11 Kasım'da "Sıfır Atık", 12 Kasım'da "Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre", 13 Kasım'da "Finans ve Ticaret", 14 Kasım'da "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler", 15 Kasım'da "Antalya'da Bir Nefes", 16 Kasım'da "Sanayi, Bilim ve Teknoloji", 17 Kasım'da "Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi", 18 Kasım'da "İnsani ve Sosyal Kalkınma", 19 Kasım'da "İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi", 20 Kasım'da ise Mavi Bölge'de "Nihai Müzakereler" ve Yeşil Bölge'de "Finansman ve Teşvikler Günü" etkinlikleri düzenlenecek.

İlk gün teması kapsamında, DSİ tarafından geliştirilen Agropi Io Yapay Zeka Destekli Sulama Otomasyonu Sistemi, COP31'de ziyaretçilere tanıtıldı.

Sistem, teknolojiden yararlanarak tarımsal sulamada ihtiyaç duyulan su miktarının belirlenmesine olanak sağlıyor. Toprak nem sensörleri, hava durumu verileri ve bitkilerin su ihtiyacını takip eden teknolojiler sayesinde sulama süreçleri otomatik olarak yönetilebiliyor. Böylece gereksiz su tüketiminin önüne geçilirken tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka toprağın ihtiyacına göre sulama yapıyor

Sistem, geleneksel sulama yöntemlerinden farklı olarak belirli saatlerde değil, toprağın ihtiyacına göre çalışıyor. Seraya yerleştirilen sensörlerle sıcaklık, nem, yağış, rüzgar ve toprağın özellikleri takip ediliyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda sulama ve gübreleme işlemleri otomatik olarak yönetiliyor. Toprağın nem oranı belirlenen seviyenin altına düştüğünde sulamayı başlatan sistem, yeterli nem seviyesine ulaşıldığında işlemi sonlandırıyor. Yağışlı havalarda veya rüzgarın belirlenen sınırı aşması durumunda sulama yapılmıyor.

"Daha az su, daha az gübre, daha fazla hasat"

Sistem hakkında bilgi veren DSİ Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Uzmanı Gülçin Yiğit, otomasyonun temel amacının su ve gübre tüketimini azaltmak olduğunu belirterek, "Bu sistemdeki asıl amacımız, yapay zeka destekli bir sulama sistemi. Bizim sistemimizin asıl amacı, su tüketimini azaltmak, gübre tüketimini azaltmak, müşteriye, yani kendisine, kullanıcının kendisinin fayda sağlayabileceği her şekilde bunu öncelik alarak kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gereğinden fazla sulama ve gübrelemenin hem ekonomik kayıplara hem de tarımsal üretimde verim kaybına neden olabildiğini ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Yani suyu ve gübreyi azaltıyoruz, daha fazla besin alıyoruz, daha fazla hasat topluyoruz. Bir bitki diyelim ki domates mi oldu? Domatesin diyor ki, 'Benim bir sınırım var. Ben, şu nemi sabit tutmam gerekiyor.' Bir alt değer, bir üst değer ve her zaman sistemi sabit tutacak bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Yani suyu ve gübreyi azaltıyoruz, daha fazla besin alıyoruz, daha fazla hasat topluyoruz. Böylece suyu da korumuş oluyoruz. Suyumuz az, tüketimimiz az ve hasadımız fazla."

Kaynak: AA
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