DSNS, Zaporijya'daki hava saldırısında 3'ü çocuk 20 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSNS, Zaporijya'daki hava saldırısında 3'ü çocuk 20 kişinin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSNS, Rus ordusunun Zaporijya'ya güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 20 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev'de 8 kişi yaralanırken Nikopol'de bir çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığını açıkladı.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya kentinin güdümlü bombalarla hedef alınmasından sonra burada devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Zaporijya'nın 5 güdümlü bombayla hedef alınması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kiev'e yapılan saldırılarda 8 kişi yaralandı

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren kentin Rus saldırıları altında kaldığını belirtti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 8 kişinin yaralandığını belirterek iki semtte hasar meydana geldiğini ifade etti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol ilçesine yapılan saldırı sonucu bir çocuğun öldüğü ve 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA
UluslararasıAcil DurumZaporijyaGüvenlikPolitikaGüncelDünyaÇocukKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Azerbaycan’da başörtüsü tartışması büyüyor Aliyev’in görüntüleriyle mesaj verildi Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
21:20
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’i suçladı ve Ukrayna’nın yeni başkan seçmesini istedi
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istedi
21:08
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:44
Hürmüz Boğazı’nda büyük patlama Süper tanker deniz mayınına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 21:44:36. #7.12#
SON DAKİKA: DSNS, Zaporijya'daki hava saldırısında 3'ü çocuk 20 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei