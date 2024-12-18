DSÖ: 70 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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DSÖ: 70 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti

DSÖ, 2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmenin öldüğünü vurgulayarak güvenli göç çağrısı yaptı.

18.12.2024 19:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014'ten bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü bildirirken güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlama çağrısında bulundu.

DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla X'ten paylaşım yaptı.

Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiği belirtilen paylaşımda, "2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmen öldü. Güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlayalım. Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: 70 Bin Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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