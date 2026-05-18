DSÖ, 79. Toplantısı\'na Başladı

18.05.2026 13:33
DSÖ, Cenevre'de Ebola ve hantavirüs salgınları hakkında bilgi paylaşacak. Reform süreci devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 79'uncu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplantının açılışında konuştu.

Dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve Uganda'ya da sıçrayan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiklerini hatırlatan Ghebreyesus, "Hem hantavirüs hem de Ebola salgınları hakkında daha detaylı bilgileri, bugün öğleden sonra DSÖ üyesi ülkelere sunacağım teknik raporda paylaşacağım." dedi.

Ghebreyesus, çatışmalardan ekonomik krizlere, iklim değişikliğinden yardım kesintilerine kadar zorlu ve tehlikeli bir süreç yaşandığına dikkati çekerek, DSÖ'nün de fonlarda yapılan ani ve sert kesintiler nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

DSÖ'nün son dönemde bilim, acil durumlar ve finans gibi 3 temel alanda dönüşüm geçirdiğine işaret eden Ghebreyesus, istikrarlı konuma ulaştıkları, kararlılık ve güvenle ilerlediklerinin altını çizdi.

"Değişim anı geldi çattı"

Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut 2 yıllık dönem için temel bütçenin yüzde 90'ının finanse edildiğini öngörüyoruz ancak mevcut ortamda kalan yüzde 10'luk kesimi harekete geçirmenin kolay olmayacağının farkındayız. Gönüllü bağışların büyük çoğunluğu belirli amaçlara yönelik yapıldığı için çalışmalarımızın birçok alanında yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerin varlığını görmeye devam ediyoruz. DSÖ'yü daha yalın, daha etkili ve verimli hale getirmek ve temel görevine odaklanmak için yapılan reform çalışmaları da devam edecek."

DSÖ'nün küresel sağlık mimarisinin sadece bir parçası olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, zamanla bu mimarinin giderek daha kalabalık, karmaşık ve parçalı hale geldiğini, geleceğe uygun yeni bir küresel sağlık mimarisi inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus, toplantıda küresel sağlık mimarisini yeniden yapılandırmak için üye ülkelerin, DSÖ'nün ev sahipliğinde yürütülecek ortak sürece ilişkin bir öneriyi ele alacaklarını kaydetti.

Bir dönüm noktasında olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Değişim anı geldi çattı. Egemenliğe, dayanışmaya ve eşitliğe giden yola girme fırsatı doğdu. Birçok ülke şu anda bu yoldan ilerliyor ve DSÖ de bu yolun her adımında sizinle birlikte yürüyor. Bu yol, kurucularımızın 78 yıl önce belirlediği hedefe götürüyor, bazıları için bir lüks değil, herkes için bir hak olan, ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı." diye konuştu.

