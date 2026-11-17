(ANTALYA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim ve sağlık alanında belirlenen altı öncelikli adımın yılda 1,6 milyon kişinin hayatını kurtarabileceğini bildirdi. Örgüt, COP31 kapsamında sağlığın, iklim politikalarının ve finansman kararlarının merkezine alınması çağrısı yaptı.

DSÖ, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bülten yayımladı. Bültende, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde ölçülebilir zararlara yol açtığı, etkilerin bölgeler ve toplumlar arasında eşitsiz dağıldığı vurgulandı.

Örgütün 4 Kasım'da yayımladığı teknik analize göre, iklim ve sağlık alanındaki altı öncelikli adımın uygulanması yılda 1,6 milyon hayat kurtarabilir ve yatırılan her 1 dolar karşılığında 24 dolar getiri sağlayabilir. DSÖ, sağlığın iklim finansmanından yararlanabilecek alanlar arasında açıkça tanımlanmasını istedi. Maliye, sağlık, çevre ve enerji bakanlıklarına da iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerini bütçe planlamalarına dahil etme çağrısı yapıldı.

"SAĞLIK, İKLİM EYLEMİNİN EN GÜÇLÜ GEREKÇESİDİR"

DSÖ Genel Merkezi İklim Değişikliği, Enerji ve Hava Kalitesi Birimi Başkanı Dr. Diarmid Campbell Lendrum, şunları kaydetti:

"Sağlık, iklim eyleminin en güçlü gerekçesidir. Sağlık Günü, Antalya Sağlık Dayanıklılığı Girişimi ve ATACH aracılığıyla DSÖ ve COP Başkanlığı, ülkelerin iklim ve sağlık eyleminde bilgiden uygulamaya geçmesini destekliyor. COP31, bu ivmeyi sonuç almak için gereken finansman ve siyasi iradeyle destekleme fırsatıdır."

3,5 MİLYAR İNSAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YÜKSEK DERECEDE KIRILGAN KOŞULLARDA YAŞIYOR

Bültende paylaşılan verilere göre, dünyada yaklaşık 3,5 milyar insan iklim değişikliğine karşı yüksek derecede kırılgan koşullarda yaşıyor. Son 20 yılda iklimle bağlantılı afetlerden kaynaklanan ölümlerin yüzde 90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi. Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kirlilik de dahil olmak üzere hava kirliliği, dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne yol açıyor.

DSÖ, etkilerin özellikle gelişmekte olan küçük ada devletleri ile su kıtlığı yaşayan, çatışmalardan etkilenen, kıyılarda bulunan ve tarımla geçinen topluluklarda ağır hissedildiğini belirtti. Hamile ve emziren kadınlar, yenidoğanlar, çocuklar, yaşlılar, yerli halklar ve açık havada çalışanlar da en fazla etkilenen gruplar arasında sıralandı.

Örgüt, sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Emisyonların azaltılması, uyum çalışmalarında sağlığın gözetilmesi ve sağlığın müzakere metinlerine dahil edilmesi istendi.

ANTALYA GİRİŞİMİYLE BİLGİDEN UYGULAMAYA GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

COP31'in 9 Kasım'daki açılışında düzenlenen Sağlık Günü kapsamında, COP31 Başkanlığı tarafından Antalya Sağlık Dayanıklılığı Girişimi (AIR) başlatıldı. Gönüllülük esasına dayanan ve bağlayıcı olmayan girişimle, bilimsel kanıtların, uluslararası deneyimlerin ve iyi uygulamaların somut politikalara ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

DSÖ'nün 2025 Sağlık ve İklim Değişikliği Küresel Anketi, iklim ve sağlık alanında hangi uygulamaların etkili olduğuna ilişkin bilgi bulunmasına karşın, uygulama ve finansmanın yetersiz kaldığını ortaya koydu. Antalya girişiminin bu açığın kapatılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Girişim kapsamında ülkelerin deneyimleri ve örnek uygulamaları paylaşılacak. COP31 sonrasında da bilgi birikimi, ülkeler arası öğrenme faaliyetleri ve uygulamaya yönelik kaynaklar, İklim ve Sağlıkta Dönüştürücü Eylem İttifakı (ATACH) aracılığıyla geliştirilmeye devam edecek.

SAĞLIK PAVİLYONUNDA 60'TAN FAZLA ETKİNLİK

COP31 Başkanlığı tarafından DSÖ'nün desteğiyle hazırlanan Sağlık Günü programında dört üst düzey panel ve bir bakanlar yuvarlak masa toplantısı yer aldı. Programda dayanıklı sağlık sistemleri, iklim eylemi için dijital sağlık, iklime duyarlı sağlık teknolojileri, insani yardım ve iklim-sağlık finansmanı ele alındı.

DSÖ, konferans boyunca Sağlık Pavilyonu'nda 60'tan fazla etkinliğe ev sahipliği yapacağını ve 12 tematik günün tamamındaki faaliyetlere destek vereceğini bildirdi. Örgüt ayrıca, güçlü ve kısa ömürlü bir iklim kirleticisi olan siyah karbonun sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin hazırladığı raporun ön bulgularını COP31'de paylaşacağını duyurdu.

Bültende, Antalya'daki görüşmelerin sağlık açısından başarısının, Glasgow'dan bu yana ve COP30'da kabul edilen Belém Sağlık Eylem Planı kapsamında verilen taahhütlerin uygulanması, yenilenmesi ve sonuçlarının raporlanmasıyla ölçüleceği vurgulandı.