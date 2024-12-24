DSÖ'den Suriye için 56.4 Milyon Dolar Yardım

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'deki sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 56,4 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bir dönüm noktasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "DSÖ, yıllardır süren çatışmalardan etkilenen Suriyelilerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 56,4 milyon dolar tutarında bir acil yardım kampanyası başlattı." ifadesine yer verildi.

DSÖ'nün kampanyasının, insani krize çözüm bulmayı ve iyileşme için temel oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki 6 ay boyunca DSÖ ortaklarıyla birlikte travma bakımı, temel hizmetlerin sürekliliği, salgınların önlenmesi, hasta sevkleri ve sağlık sistemi koordinasyonunun güçlendirilmesine odaklanmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'nün hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ve hizmetler sunmak için Gaziantep'teki merkezini kullanmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Gaziantep Ofisi Acil Durum lideri Rosa Crestani, "Bu merkez, Türkiye'den tahmini 5 milyon Suriyeliye ulaştırılan yardımı koordine ediyor. Merkez, temel travma bakımı, aşılama ve anne sağlığı hizmetlerinin ulaşılması en zor bölgelere bile erişmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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