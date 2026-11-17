Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "( Gazze'de) Hipotermiyi önlemek adına barınma malzemeleri, temiz su ve hijyen ürünleri, ilaçlar, aşılar ve gerekli ekipmanların bölgeye geniş çaplı, engelsiz ve hızlı şekilde ulaştırılması gerekiyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık meselelerinin ele alındığı haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kışın gelişinin, Gazze'de halihazırda son derece savunmasız durumda olan insanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze'nin, saldırıların gölgesinde dördüncü kışı geçirdiğini söyledi.

Ghebreyesus, sadece birkaç gün süren yağışların dahi kamplarda su baskınlarına yol açtığını ve çadırları kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, "Sel baskınları, su yoluyla bulaşan hastalıkların riskini artırıyor." dedi.

Geçen hafta İsrail'in, Nasır Hastanesi'ni hedef aldığını hatırlatan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam etmesini eleştirdi.

Ghebreyesus, Gazze'de geçen hafta 8 aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle öldüğünü hatırlatarak, "Hasar görmüş sağlık tesisleri ve aksayan ulaşım imkanları, insanların sağlık hizmetine erişimini daha da zorlaştırıyor. Hipotermiyi önlemek adına barınma malzemeleri, temiz su ve hijyen ürünleri, ilaçlar, aşılar ve gerekli ekipmanların bölgeye geniş çaplı, engelsiz ve hızlı şekilde ulaştırılması gerekiyor. Daha önce defalarca girişi engellenen laboratuvar malzemelerinin de bölgeye sorunsuz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Böylece hastalık salgınları erkenden tespit edilebilir ve bunlara karşı zamanında müdahale edilebilir." diye konuştu.

"Doğrulanmış vakaların 4'te 1'inden fazlasını ve ölümlerin 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca oluşturulan Acil Durum Komitesi'nin, mevcut kanıtları gözden geçirmek ve durumun hala bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin tavsiyede bulunmak üzere bugün toplandığını söyledi.

Ghebreyesus, "Komitenin üç ay önceki son toplantısından bu yana bildirilen vaka ve ölüm sayıları 2 katından fazla artarak 11 bin 300'ün üzerinde vakaya ve 5 bin 500 ölüme ulaştı. Çocuklar korkunç bir bedel ödüyor, doğrulanmış vakaların 4'te 1'inden fazlasını ve ölümlerin 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor." dedi.

Buna rağmen kayda değer ilerleme sağlandığını belirten Ghebreyesus, salgının ilk dönemlerinde merkez üssü olan bölgelerin çoğunda hızlı yayılımın durdurulduğunu, Bunia'da ise yeni vaka sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Aşı ve tedavi yöntemlerine ilişkin denemeler de ilerliyor. Özellikle Bundibugyo virüsüne karşı geliştirilen iki aşı adayının testlerine önümüzdeki haftadan itibaren başlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kenya'daki son Ebola salgını hastasının taburcu edildiğini ve salgının sona ermesi için gereken 42 günlük geri sayımın başladığını belirten Ghebreyesus, Nijerya'da Ebola tanısı konulan ve tedavi için İsviçre'ye nakledilen hastanın ise geçen hafta taburcu edildiğini anımsattı.

Ghebreyesus, "Kaydettiğimiz ilerlemelere rağmen hala birçok zorlukla karşı karşıyayız. Her hafta 400 ila 500 arasında yeni vaka bildirilmeye devam ediyor. Doğrulanmış ölümlerin üçte ikisi tedavi merkezlerinin dışında gerçekleşiyor, bu da enfeksiyonların çok geç tespit edildiğini gösteriyor. Güvenlik sorunları, önümüzdeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, dünya genelinde bir milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığına dikkati çekerek, okul çağındaki çocuklar arasında obezite sorunu yaşayanların sayısının zayıf çocukların sayısını aştığını söyledi.

DSÖ'nün obeziteyle mücadeleye yönelik "Hızlandırma Planı"nı uygulayan ülkeler arasında yer alan İspanya, Kuveyt, Portekiz ve Türkiye'de yetişkinlerde obezite oranlarının düşüş gösterdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Eğer obezite bir virüs olsaydı buna 'pandemi' denir ve dünya onu durdurmak için seferber olurdu." dedi.