DSÖ genel direktörlüğüne Song Li, Çin tarafından aday gösterildi - Son Dakika
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DSÖ genel direktörlüğüne Song Li, Çin tarafından aday gösterildi

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DSÖ genel direktörlüğüne Çin tarafından anne ve çocuk sağlığı uzmanı Dr. Song Li aday gösterildi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning'in doğruladığı adaylık, Çin'in ABD'nin çekilmesiyle oluşan finansman açığını 2 yılda 500 milyon dolarlık ek kaynakla kapatma vaadiyle gündeme geldi.

Çin, Tedros Adhanom Ghebreyesus'un gelecek yıl ağustosta görev süresinin bitmesiyle boşalacak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) genel direktörlüğüne Çinli anne ve çocuk sağlığı uzmanı Dr. Song Li'yi aday gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Dr. Song'un adaylığını doğruladı.

DSÖ'nün küresel halk sağlığı yönetiminde öncü ve koordine edici rolü olan bir Birleşmiş Milletler (BM) uzman ajansı olduğunu ifade eden Sözcü Mao, çok taraflılığın zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Song'un DSÖ genel direktörlüğüne aday gösterilmesinin, Çin'in küresel sağlık ve insanlığın esenliği için olumlu rol oynama iradesini gösterdiğini belirtti.

Anne ve çocuk sağlığı alanında 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesi olan Song, Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda Kadın ve Çocuk Sağlığı Dairesi Genel Direktörü olarak görev yapmıştı.

2023'ten bu yana Tüm Çin Kadınlar Federasyonu Sekretaryası üyesi olarak görev alan Song, daha önce Çin tarafından DSÖ'nün Batı Pasifik Bölge Ofisi direktörlüğüne aday gösterilmişti.

Çin, ABD'nin çekilmesinden doğan boşluğu doldurmaya talip

Çin'in DSÖ genel direktörlüğüne bir vatandaşını aday göstermesinin, ABD'nin örgütten çekilmesinin ardından başta finansman olmak üzere oluşacak boşluğu doldurmaya talip olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci iktidar döneminde ülkesinin DSÖ'den çıkması talimatını vermiş, ülkenin örgütle ilişkisi bu yılın başından itibaren resmen kesilmişti.

Çin gelecek 2 yılda örgüte 500 milyon dolar ek kaynak sağlayarak, ABD'nin çekilmesinden kaynaklanan finansman açığını da gidermeyi vadediyor.

DSÖ'nün mevcut Genel Direktörü, Etiyopyalı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki yönetimi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

İki dönem genel direktörlük yapan Ghebreyesus'un görev süresi Ağustos 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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