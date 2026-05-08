DSÖ: Hantavirüs Riskleri Düşük

08.05.2026 13:28
Hantavirüs tehlikeli ama genel nüfus için risk düşük, enfekte olanlar dikkatli olmalı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temas sonucu hantavirüs şüphesiyle Amsterdam'da hastaneye kaldırılan Hollanda Kraliyet Havayollarında (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin testinin negatif çıktığını belirten Lindmeier, bunun iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Lindmeier, "(Hantavirüsün) Genel nüfus için riski düşük. İnsanların artık daha az endişelendiğini hissediyorum çünkü bunun Kovid-19 gibi yayılmadığını fark ediyorlar. Temas takibi etkili çünkü (enfekte hastalarla) yakın temasta bulunanları izliyor. Bu tehlikeli bir virüs ancak sadece gerçekten enfekte olan kişi için tehlikeli ve genel nüfus için risk kesinlikle düşük." dedi.

Kanarya Adaları'na doğru yolda olan MV Hondius isimli geminin tam olarak ne zaman varacağını bilmediğini söyleyen Lindmeier, bunun operatör ve ev sahibi ülke arasındaki bir konu olduğuna değindi.

Lindmeier, geminin Hollanda'dan 2 doktorun gelmesi ve gemiye binmesi için bir süre Cabo Verde'de beklediğini de söyledi.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
