DSÖ Konferansı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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DSÖ Konferansı İstanbul'da Başlıyor

30.06.2026 15:47
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Depremlerde sağlık güvenliğini güçlendirmek için DSÖ konferansı 1-2 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

"Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bakanlar Konferansı yarın İstanbul'da başlayacak.

Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde DSÖ işbirliğinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremleri sonrasında depreme verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve bu doğrultuda hazırlanan eylem planlarının uygulanması amacıyla organize edilen konferans, 1-2 Temmuz tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konferansın ilk günü DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten'in açılış hitaplarıyla başlayacak.

Panellerle sürecek ilk günün ardından konferansın 2 Temmuz'da gerçekleşecek "Türkiye'nin Deprem Sağlık Acil Durum Yönetimindeki Liderliği" başlıklı oturumunun ana konuşmacısı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olacak.

Bakan Memişoğlu'nun konuşması sırasında 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye görevlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ile canlı bağlantı yapılacak.

Bağlantıda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğinde görev yapan 6 kişilik UMKE ekibinin sahada yürüttüğü sağlık hizmetleri ve afet bölgesindeki son durum hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle yürütülen uluslararası sağlık yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek canlı bağlantının, konferans programının dikkat çeken başlıklarından biri olması öngörülüyor.

Ayrıca, "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu konferansta uzman isimlerin yer alacağı eş zamanlı oturumlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ Konferansı İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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