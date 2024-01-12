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DSÖ: Kovid-19 Küresel Olarak Hala Önemli Bir Risk - Son Dakika
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DSÖ: Kovid-19 Küresel Olarak Hala Önemli Bir Risk

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak hala yüksek olduğunu bildirdi. DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, Kovid-19'un yayılma seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ve aylık 10 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Ayrıca, hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında ise yüzde 62'lik bir artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

DSÖ: Kovid-19 Küresel Olarak Hala Önemli Bir Risk
12.01.2024 - 19:43,
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu bildirdi.

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Kovid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Kovid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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