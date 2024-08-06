DSÖ: Kovid-19 test pozitiflik oranı artıyor - Son Dakika
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DSÖ: Kovid-19 test pozitiflik oranı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını, bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyledi.

06.08.2024 14:14
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını, bölgeden bölgeye değişiklik göstermesine rağmen test pozitifliğinin yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyledi.

Kerkhove, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'un dünya genelinde hala yaygın olduğunu belirten Kerkhove, "84 ülkedeki gözetim sistemimizden gelen veriler, Kovid-19 için pozitif testlerin yüzdesinin son birkaç haftadır arttığını bildiriyor. Genel olarak, test pozitifliği yüzde 10'un üzerinde ancak bu bölgeye göre değişiyor. Avrupa'da pozitiflik yüzdesi yüzde 20'nin üzerinde." dedi.

Kerkhove, Kovid-19'un dolaşımının şu anda bildirilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bu önemli çünkü virüs evrimleşmeye ve değişmeye devam ediyor. Bu durum da hepimizi, tespitimizden veya aşılama dahil tıbbi müdahalelerimizden kaçabilecek potansiyel olarak daha şiddetli bir virüs riskiyle karşı karşıya bırakıyor." diye konuştu.

Mevsimden bağımsız olarak son aylarda birçok ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışlara dikkati çeken Kerkhove, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun da Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.

Kerkhove, bu dalgalanmaların birçok ülkede hastane yatışlarında ve ölümlerde artışlara neden olduğunu vurgularken, ülkelerin Kovid-19 ile mücadele etmesi ve bunun uzun vadeli etkileriyle başa çıkmak için yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Aşılamada düşüş yaşandığı uyarısı

"Ülkelere, özellikle dolaşımdaki virüsleri karakterize etmek, hastaların erken tespiti ve klinik bakımı için temel stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla çoklu yaklaşımlar kullanarak temel Kovid-19 gözetimini sürdürmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullanan Kerkhove, ülkelere, Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlar, yoğun bakım kabulleri ve ölümler hakkında daha fazla raporlama yapmaya çağrısında bulundu.

Kerkhove, 2024'te 35 ülkenin Kovid-19'dan hastaneye yatışlar, 24 ülkenin yoğun bakım kabulleri ve 70 ülkenin de ölümler hakkında veri bildirdiğini kaydetti.

Özellikle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu almaları gerektiğine vurgu yapan Kerkhove, "Son iki yıldır aşılamada, özellikle en riskli gruplardan ikisi olan sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişiler arasında endişe verici bir düşüş görüyoruz. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSÖ: Kovid-19 test pozitiflik oranı artıyor - Son Dakika

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