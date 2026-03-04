DSÖ: Orta Doğu Çatışmaları Sağlık Hizmetlerini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
DSÖ: Orta Doğu Çatışmaları Sağlık Hizmetlerini Olumsuz Etkiliyor

04.03.2026 12:06
Tedros Ghebreyesus, Orta Doğu'da çatışmaların sağlık hizmetlerine etkilerini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi, bölge genelindeki sağlık hizmetlerini giderek daha fazla etkiliyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi, bölge genelindeki sağlık hizmetlerini giderek daha fazla etkiliyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da yaşanan gelişmelerden dolayı üzüntü duyduğunu kaydetti."

Ghebreyesus, Lübnan'ın güneyindeki Tyre bölgesinde meydana gelen patlamalarda yaralananlara yardım eden sağlık görevlilerinden 3'ünün hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.

Daha fazla sağlık çalışanının da kayıplar arasında yer alma riskinin yüksek olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Bu durum her ne pahasına olursa olsun önlenmeli, böylece sağlık görevlileri, doktorlar ve hemşireler, özellikle kriz zamanlarında ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, savaşan tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının yanı sıra sağlık çalışanlarını, tesislerini ve hastaları koruması gerektiğini kaydetti.

Orta Doğu için azami itidal çağrısında bulunan Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Tedros Adhanom, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

