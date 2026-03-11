DSÖ: Orta Doğu'daki Çatışmalar Sağlık Sistemlerini Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve sonrasında bölgeye yayılan çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığı konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmaların son dönemde tırmanışının üzerinden 10 günden fazla süre geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgedeki sağlık sistemleri, yaralanmalar ve yerinden edilmeler artarken, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar devam ederken ve halk sağlığı riskleri yükselirken baskı altına giriyor. İran'daki ulusal sağlık yetkilileri tarafından 1300'den fazla ölüm ve 9 bin yaralanma, Lübnan'da ise en az 570 ölüm ve 1400'den fazla yaralanma bildirildi. İsrail'de yetkililer 15 ölüm ve 2142 yaralanma bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Çatışmaların hayat kurtarmayı amaçlayan hizmetleri de etkilediği vurgulanan açıklamada, İran'da 28 Şubat'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 18 saldırıda 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı dönemde Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 25 saldırıda 16 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Bu saldırılar, can kayıplarına neden olmanın yanı sıra toplulukları en çok ihtiyaç duydukları anda bakımdan mahrum bırakıyor. Sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık tesisleri her zaman uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmalı. Çatışma, doğrudan etkisinin ötesinde daha geniş halk sağlığı riskleri oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'da 100 binden fazla kişinin güvenlik gerekçesiyle ülke içinde yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'da ise bu sayının yaklaşık 700 bin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin sağlıksız koşullar altında yaşadığına işaret edilerek, bu durumun da bulaşıcı hastalık riskini artırdığı belirtildi.

"Lübnan'da, İsrail ordusunun tahliye emirlerinin ardından 49 temel sağlık merkezi ve 5 hastane kapandı"

İran'da, petrol yangınları ve hasar görmüş altyapıdan çıkan dumanların yakınlarındaki insanları olumsuz etkilediğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerine erişim, birçok ülkede giderek daha fazla kısıtlanıyor. Lübnan'da, İsrail ordusunun tahliye emirlerinin ardından 49 temel sağlık merkezi ve 5 hastane kapandı, tıbbi ihtiyaçlar artarken temel hizmetlerin erişilebilirliği azaldı. DSÖ, tüm tarafları sivilleri ve sağlık hizmetlerini korumaya, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişimi sağlamaya ve toplulukların iyileşmeye ve barışa doğru ilerlemeye başlayabilmesi için çatışmanın azaltılmasını sağlamaya çağırıyor."