DSÖ raporuna göre KDC'deki Ebola salgınında 3 bin 267 kişi öldü - Son Dakika
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DSÖ raporuna göre KDC'deki Ebola salgınında 3 bin 267 kişi öldü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs-7 Eylül arasında Ebola salgını nedeniyle 3 bin 267 kişinin öldüğünü bildirdi. Salgının 6 eyalette 61 bölgeyi etkilediği, vaka-ölüm oranının yüzde 48,3 olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'tan 7 Eylül'e kadar Ebola salgını nedeniyle 3 bin 267 kişinin öldüğünü bildirdi.

DSÖ, KDC'de Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Salgının Kuzey Kivu'daki Kayna bölgesine de yayıldığı belirtilen raporda, salgının 6 farklı eyalette bulunan 61 bölgeyi etkilediği kaydedildi.

Raporda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7 Eylül itibarıyla 3 bin 267 ölüm dahil 6 bin 757 doğrulanmış vaka bildirdi. Bu durum, yüzde 48,3'lük bir vaka-ölüm oranına karşılık geliyor." ifadesine yer verildi.

Salgından etkilenen bölgelerde bulaşma dinamiklerinin değişkenlik gösterdiği kaydedilen raporda, bazı sağlık bölgelerinde coğrafi yayılımın sürdüğüne ve vaka sayılarında istikrarlı bir artış yaşandığına dair kanıtlar bulunduğuna değinildi.

Raporda, "Vaka-ölüm oranının sürekli yüksek seyretmesi, hastalığın ciddiyetini, vakaların zamanında tespit edilmesi, erken ve yeterli hasta bakımına erişim ile bulaşmanın etkili bir şekilde kesilmesi konularındaki süregelen zorlukları gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başlamıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında etkili olan salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ raporuna göre KDC'deki Ebola salgınında 3 bin 267 kişi öldü - Son Dakika

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