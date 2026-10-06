DSÖ, Sibirya'daki zatürre şüpheli ölümde riskin düşük göründüğünü bildirdi - Son Dakika
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DSÖ, Sibirya'daki zatürre şüpheli ölümde riskin düşük göründüğünü bildirdi

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DSÖ, Sibirya'daki Irkutsk'ta zatürre şüphesiyle ölen bir kişide resmi ölüm nedeninin doğrulanmadığını ve halk sağlığı riskinin düşük göründüğünü bildirdi. Temaslıların izlendiği, hiçbirinde belirti görülmediği ve risk değerlendirmesinin güncelleneceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kişinin "nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mevcut resmi olmayan bilgilere göre genel nüfusa yönelik halk sağlığı riski düşük görünmektedir. Daha fazla bilgi elde edildiğinde risk değerlendirmesi güncellenecektir." bilgilendirmesinde bulundu.

DSÖ, AA muhabirinin Sibirya bölgesinde bir kişinin zatüre şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

DSÖ'nün, Sibirya'daki Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanının 2 Ekim'de şiddetli zatürre nedeniyle öldüğü yönündeki raporların farkında olduğu belirtilen açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir ölüm nedeni resmi olarak doğrulanmadı ve laboratuvar testlerinin devam ettiği bildiriliyor. Hastanın tüm temaslılarının tespit edildiği ve hastalık açısından izlendiği ve bugüne kadar hiçbirinde hastalık belirtisi görülmediği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün 9. ve 10. maddeleri uyarınca DSÖ'nün, olayı, koşullarını, yapılmakta olan laboratuvar testlerini ve sonuçlarını, temas takibinin gerekçesini ve temaslıların sağlık durumunu ve ayrıca olası uluslararası halk sağlığı sonuçlarını doğrulamak için Rus sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, DSÖ, ihtiyaç duyulması halinde destek teklifinde bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Mevcut resmi olmayan bilgilere göre genel nüfusa yönelik halk sağlığı riski düşük görünmektedir. Daha fazla bilgi elde edildiğinde risk değerlendirmesi güncellenecektir." denildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) dün yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüPnömoniGüncelSon Dakika

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