DSÖ, Sudan'a sağlık malzemeleri gönderdi - Son Dakika
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DSÖ, Sudan'a sağlık malzemeleri gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine 175 ton sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı. Malzemeler, insani yardım ortakları tarafından acil sağlık hizmeti sağlamak ve çocukların yetersiz beslenme tehdidini hafifletmek için kullanılacak.

22.08.2024 00:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ortaklarıyla gönderdikleri 175 ton sağlık malzemesinin yüklü olduğu 5 kamyonun Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine ulaştığını açıkladı.

Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan'a sağlık malzemelerinin ulaştırılmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarına ait 5 kamyonun, bugün Adre ve Tine sınır kapıları üzerinden Sudan'ın Darfur şehrine 175 tondan fazla sağlık malzemesi ulaştırdığını kaydeden Ghebreyesus, Çad ve Sudan sınırındaki Adre Sınır Kapısı'nın şubattan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı.

İç savaş nedeniyle kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sudan'ın batısındaki milyonlara ulaşmanın en kolay yolunun Adre Sınır Kapısı olduğunu bildiren Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"İlaçlar, teşhis malzemeleri ve beslenme malzemeleri dahil olan bu malzemeler, insani yardım ortakları tarafından acil sağlık hizmeti sağlamak, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek ve binlerce çocuğun hayatını riske atan yetersiz beslenme tehdidini hafifletmek için kullanılacak."

Ghebreyesus, Sudan halkının güvensizlik ve çatışma sonucu karşı karşıya kaldığı acil ihtiyaçlara yanıt vermek için çok daha fazlasının gerektiğini vurgulayarak, "(Sudan'da) Her şeyden önce barışa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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