DSÖ Türkiye Sorumlusu Nayır, COP31'de sağlığın tüm politikalara entegrasyonunu istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DSÖ Türkiye Sorumlusu Nayır, COP31'de sağlığın tüm politikalara entegrasyonunu istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'daki COP31'de konuşan DSÖ Türkiye Program Sorumlusu Tufan Nayır, sağlığın tüm politika alanlarına, iklimin de sağlık politikalarına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Nayır, Türkiye'nin COP32'ye kadar liderlik sürdürerek diğer ülkelere örnek olabileceğini kaydetti.

GÜLSELİ KENARLI - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Program Sorumlusu Tufan Nayır, iklim değişikliğiyle mücadelede sağlık konusunun tüm politika alanlarına, iklim değişikliğinin ise sağlık politikalarına entegre edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin COP32'ye kadar sürdüreceği liderlik döneminde diğer ülkelere örnek olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nayır, COP31'in iklim ve sağlık ilişkisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini, ulaşım, enerji ve bina yapımı gibi tüm politika alanlarında insan, toplum ve gezegen sağlığının merkeze alınması gerektiğini belirtti.

DSÖ olarak bu yaklaşımın tüm kararlara yansıtılmasını önemsediklerini vurgulayan Nayır, COP31'in bu konuda önemli bir adım atmasını beklediklerini, Türkiye'nin de COP32'ye kadar bu alandaki liderliğini sürdüreceğini kaydetti.

Sağlık konusunun COP31 kapsamındaki tartışmalarda önemli bir yer tuttuğunu aktaran Nayır, alınan kararların yalnızca mevzuatta ve kağıt üzerinde kalmaması, somut eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

İklim kaynaklı sağlık risklerinin artık görülmeye başladığına dikkati çeken Nayır, şöyle devam etti:

"Avrupa'da, Türkiye'de, dünyanın her yerinde, her yıl sıcak hava dalgasından birçok ölüm oluyor. Türkiye'de de sıcak hava dalgalarını ve sıcak hava günlerinin arttığını biliyoruz. Buna bağlı seller, orman yangınları gitgide artıyor. Orman yangınlarının sağlık üzerindeki etkileri çok uzak mesafelere ulaşabiliyor. Ortaya çıkan küçük partiküller 500-1000 kilometre uzağa taşınarak akciğer hastalarını, çocukları ve gebeleri etkileyebiliyor. Bu durum, hastanelere başvuran akciğer hastalarının sayısını artırabiliyor. Sıcaklıkların değişmesiyle hastalık taşıyıcıları, daha önce yaşamadıkları ülkelerde yaşamaya başlayabiliyor. Bu da gelecekte yeni sağlık tehditleri oluşturabilir."

Bu nedenle sağlık sistemlerinin hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Nayır, ortaya çıkabilecek yeni viral hastalıklara karşı önlem alınmasının çok değerli olduğunu bildirdi.

"Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor"

Nayır, iklim değişikliğine karşı sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarına karşı sağlık sistemlerinin hazırlıklı olması, yeni virüslere yönelik uzman doktorların yetiştirilmesi, laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi, çalışanların eğitilmesi, erken tanı ve tedavi imkanlarıyla erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.

Bunun sağlık sisteminin birinci ayağı olduğunu anlatan Nayır, "İkincisi de mitigasyon dediğimiz karbon sistem, karbon üretimlerinin azaltılması. Dünyadaki küresel karbon emisyonlarının yüzde 5'inin sağlık sistemlerinden geldiği hesaplanmakta. Dolayısıyla artık daha sürdürülebilir ve yeşil bir sağlık sistemi oluşturabilirsek yani daha az karbon üreten bir sağlık sistemi oluşturabilirsek bu bizim için büyük bir avantaj olacak." diye konuştu.

"Tedarik zincirini de dikkate almak gerekiyor"

Nayır, ülkelerin sağlık sistemlerinin iklim değişikliğine hazırlık düzeylerinin küresel ölçekte farklılık gösterdiğini kaydetti.

Uyum ve düşük karbonlu üretim konusunda ülkelerin farklı hızlarda dönüştüğüne işaret eden Nayır, "Bazı ülkeler bu konuda kararlılıkla çalışırken bazıları kağıt üzerinde ilerliyor, bazıları ise hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Sağlık sektörünün karbon ayak izini değerlendirirken yalnızca hastanelerdeki hizmetleri değil, tedarik zincirini de dikkate almak gerekiyor." dedi.

Nayır, enjektör üretiminden tıbbi cihaz ve testlere kadar sağlık sektöründeki tedarik süreçlerinin karbon ayak izinin hesaplanmaya başlandığını, daha düşük emisyonlu ürün ve ekipmanların kullanımının yaygınlaşmasının olumlu bir gelişme olduğunu ancak bu alanda katedilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu ifade etti.

COP31 sonrasına dikkati çeken Nayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye COP32'ye kadar liderliği götürecek. Burada kendimiz de ülkemizden de başlayarak diğer ülkelere büyük örnek gösteriyoruz. Aslında sağlık konusunun da ilk günde gündeme alınması COP31'de Türkiye açısından çok güzel bir şeydi. Dünya Sağlık Örgütü olarak, diğer kamu kurumlarıyla biz de çalışıyoruz, Çevre Bakanlığıyla, Tarım Bakanlığıyla ve Sağlık Bakanlığıyla. Hepsinin gündemlerinde sağlığı da öne alarak iklim değişikliğiyle mücadele var. Bu Türkiye açısından çok sevindirici. Bundan sonraki bütün politikaların içerisinde sağlığın entegre edilmesi, sağlık politikalarının içerisinde de iklim değişikliğinin entegre edilmesi çok güzel olacak."

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüPolitikaAntalyaTürkiyeSağlıkGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:07:45. #7.12#
SON DAKİKA: DSÖ Türkiye Sorumlusu Nayır, COP31'de sağlığın tüm politikalara entegrasyonunu istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android