DSÖ, Yemen'de 6 Ağustos'tan beri 1282 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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DSÖ, Yemen'de 6 Ağustos'tan beri 1282 kişinin öldüğünü açıkladı

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BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen'den Cibuti'ye ulaşanların sayısının 4 bini aştığını, Markazi kampında 30'dan fazla kolera vakası görüldüğünü ve bir kişinin öldüğünü bildirdi. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic ise Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana 1282 kişinin öldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, çatışmaların yaşandığı Yemen'den Cibuti'ye ulaşanların sayısının 4 bini aştığını bildirdi.

Saltmarsh, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların devam ettiği Yemen'den insanların sığındığı Cibuti'deki Markazi mülteci kampında kolera salgını görüldüğünü belirten Saltmarsh, 30'dan fazla vaka tespit edildiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Saltmarsh, "Yemen'den Cibuti'ye ulaşanların sayısı ise 4 bini aştı." dedi.

IOM Sözcüsü Brennan, Yemen'de yerinden edilmelerin devam ettiğini ve Taiz'de bu sayının 233 bini aştığını söyledi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic de Taiz'deki hastanelerde tıbbi malzemelerin tükenmekte olduğunu dile getirdi.

Yol kapatma eylemlerinin ise yakıt, oksijen, ilaç ve cerrahi malzemeler gibi temel ihtiyaçların bölgeye ulaştırılmasını engellediğinin altını çizen Jasarevic, "Taiz'e kesintisiz ve güvenli insani erişimin sağlanması şart." diye konuştu.

Jasarevic, Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana 1282 kişinin öldüğünü, 5 bin 891 kişinin yaralandığını belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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