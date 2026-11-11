DSÖ Yemen'de ağustostan bu yana 11 bin 755 ölü ve yaralı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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DSÖ Yemen'de ağustostan bu yana 11 bin 755 ölü ve yaralı olduğunu açıkladı

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DSÖ'nün Yemen raporuna göre, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda ağustostan bu yana 11 bin 755 kişi öldü veya yaralandı. 8 Kasım'a kadar ölenlerin sayısı 2 bin 98, yaralananların sayısı 9 bin 657 olarak kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki askeri tırmanışta ölen ve yaralananların toplam sayısının ağustos ayından bu yana 11 bin 755'e ulaştığını açıkladı.

DSÖ tarafından açıklanan raporda, 8 Kasım'a kadar 2 bin 98 kişinin öldüğü, 9 bin 657 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Raporda Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki askeri tırmanışta ölen ve yaralananların toplam sayısının ağustos ayından bu yana 11 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.

Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husi hareketinden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen'in Şafağı" askeri harekatı 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Bu durum, Nisan 2022'de başlayan ateşkes sayesinde Yemen'de sağlanan göreceli sakinlikten bu yana görülen en geniş kapsamlı askeri tırmanış çerçevesinde gerçekleşiyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

Kaynak: AA
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