DSÖ Yemen'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini bildirdi - Son Dakika
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DSÖ Yemen'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini bildirdi

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DSÖ Direktörü Annette Heinzelmann, Yemen'de çatışmaların kırılgan sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğini kaydetti. Heinzelmann, 6 Ağustos'tan bu yana 4 bin 481 kişinin öldüğünü veya yaralandığını, 180 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Annette Heinzelmann, Yemen'de son dönemde tırmanan çatışmaların, halihazırda kırılgan durumda olan sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğini belirtti.

Heinzelmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin, halihazırda kırılgan olan sağlık sistemini çökme noktasına sürüklediğine dikkati çeken Heinzelmann, "Yemen'de can kaybı ve yaralanma sayıları artıyor, daha fazla insan yerinden ediliyor, salgınların yayılma riski büyüyor ve temel sağlık hizmetleri giderek daha fazla baskı altına giriyor." dedi.

Heinzelmann, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığının son verilerine göre, 6 Ağustos'tan bu yana toplam 4 bin 481 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.

"180 bin 500'den fazla insan yerinden edildi"

Yemen Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi verilerine işaret eden Heinzelmann, "10 farklı yönetim bölgesinde 180 bin 500'den fazla insan yerinden edildi. Bu durum, halihazırda mevcut olan büyük çaplı yerinden edilme krizini daha da derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

Yerinden edilmiş ailelerin temel sağlık hizmetlerine acilen ihtiyacı olduğunu vurgulayan Heinzelmann, aşırı kalabalık yaşam koşulları, güvenli olmayan su ve sağlık tesislerine erişimin kısıtlı olmasının, hastalık riskini artırdığını ve sağlık hizmetleri üzerindeki yükü ağırlaştırdığını dile getirdi.

Heinzelmann, 10 Eylül'den bu yana 3 bin 600'den fazla Yemenlinin Cibuti'ye geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların neredeyse yarısı çocuklardan oluşuyor. Ortak kuruluşlar gelecek haftalarda 5 ila 10 bin kişinin daha gelme ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Bu yoğun insan akışı, yüksek yetersiz beslenme oranları, yakın zamandaki kolera salgını ve devam eden kızamık ile sıtma riskleri nedeniyle zaten ciddi sağlık ve insani yardım ihtiyaçlarıyla karşı karşıya olan ülkeye ilave bir yük bindiriyor. DSÖ müdahale çalışmalarını sürdürüyor ancak ihtiyaçlar daha hızlı artıyor."

Heinzelmann, DSÖ'nün müdahale çalışmalarını sürdürebilmesi için 9 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ancak yalnızca 2 milyon dolar temin edebildiğini sözlerine ekledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkes sonrasında yaşanan görece sakinliğin ardından, temmuz ayının başından bu yana en geniş kapsamlı çatışmalara sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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