DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir: CHP ile Amaçlarımız ve İlkelerimiz Aynı

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(ANKARA) - DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, "Yerel yönetim seçiminde CHP gerçekten bugüne kadar olduğundan daha fazla bir misyonla geldi ve bu görevi yapması toplumumuz tarafından bekleniyor. Siyasi olarak CHP için üzerimize düşen bir şey varsa onu yapmayı elbette amaçlıyoruz. Amaçlarımız aynı, ilkelerimiz aynı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Çiğdem Gegegoğlu ve Gençlik Kolları Genel Saymanı'ndan oluşan CHP heyeti, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. CHP'yi öğle saatlerine kadar olan ziyaretlerde AK Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokrat Parti (DP) ziyaret etti.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir ziyarette yapıtğı konuşmada, şunları söyledi:

"Tekrar ben de sizin bayramınızı kutluyorum. DSP; Sayın Bülent Ecevit'in Kıbrıs halkının o günkü yaşamını değiştiren, katliamını durduran bir lider. Oradaki insanları barış çıkarması yaparak kurtardı. Yerel yönetim seçiminde CHP gerçekten bugüne kadar olduğundan daha fazla bir misyonla geldi ve bu görevi yapması toplumumuz tarfından bekleniyor. Siyasi olarak CHP için üzerimize düşen bir şey varsa onu yapmayı elbette amaçlıyoruz. Amaçlarımız aynı, ilkelerimiz aynı. Türkiye'nin bağımsızlığı için biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Artık DSP'de de misyon değiştiriyoruz, gençlere ve bayanlara daha çok yer veriyoruz. Böylece devam ediyoruz. Ülkemiz için en doğrusunu yapmak için mücadelemize devam ediyoruz."