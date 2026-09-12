DSP Genel Başkanı Aksakal, 12 Eylül darbesinin 46. yılında darbecileri lanetledi - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, 12 Eylül darbesinin 46. yılında darbecileri lanetledi

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada darbeyi ağır bir faşist darbe olarak niteledi ve darbecileri lanetledi. Aksakal, 46 yıl önce bugün TBMM'nin kapatıldığını, siyasi partilerin feshedildiğini ve cezaevlerinde ağır işkenceler yaşandığını anımsattı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "12 Eylül 1980, milletimizin iradesine ve demokratik yaşamımıza vurulmuş ağır bir faşist darbe, tarihimizin kara sayfalarından biridir." ifadesini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980'in milletin iradesine ve demokratik yaşama vurulmuş ağır bir faşist darbe ve tarihin kara sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Halkın iradesini hedef alan ve demokratik yaşamı kesintiye uğratan bu müdahaleyi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Aksakal, 46 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapatıldığını, siyasi partilerin feshedildiğini, sendikalar ve demokratik örgütlerin dağıtıldığını, anayasanın askıya alındığını, cezaevlerinde ağır işkenceler, hak ihlalleri ve insanlık dışı uygulamaların yaşandığını anımsattı.

Aksakal, 12 Eylül'ün, toplumda derin yaralar bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 Eylül faşist darbesinin 46. yılında milletimizin iradesini yok sayan başta Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere tüm darbecileri ve onların destekçilerini bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealinden vazgeçmeyen, vatanı ve milleti için demokrasi ve özgürlük mücadelesi verirken darbecilerin zulmüne maruz kalan ve faşizme karşı emeğin hak mücadelesinin öncüsü olarak Demokratik Sol Partiyi kuran Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit başta olmak üzere bu uğurda yaşamdan koparılan tüm yurtseverleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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