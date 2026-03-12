DSP Genel Başkanı Aksakal'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu eşsiz marşımız, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin ortak sesi olmuştur." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Aksakal, İstiklal Marşı'nın zor şartlar altında verilen kurtuluş mücadelesinin, milletin inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz marşımız, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin ortak sesi olmuştur. İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."