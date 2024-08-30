DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Türk Milleti Azim ve Kararlılıkla Mücadeleye Devam Ediyor

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk milletinin 102 yıl önce topyekun bir seferberlik içinde verdiği mücadeleyle, azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini, bugün de aynı azim ve kararlılıkla emperyalist güçlere ve hain terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ettiğini bildirdi.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bugün Kurtuluş mücadelesinin gururu olan ve geleceğe umutla bakılmasını sağlayan zaferlerden birini daha kutladıklarını belirten Aksakal, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz ile yedi düvele karşı verilen bu mücadelenin, aynı zamanda Türk milletinin kararlılığı ve azminin simgesi olduğunu vurguladı.

Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz 102 yıl önce topyekun bir seferberlik içinde verdiği mücadeleyle, azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de aynı azim ve kararlılıkla emperyalist güçlere ve hain terör örgütlerine karşı mücadeleye devam etmektedir. Ancak başta bu ihanet şebekeleri olmak üzere tüm dünya bilmelidir ki, yıllardır bu kadim toprakların sahibi olan asil Türk milleti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır."