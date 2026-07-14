DSP'li Aksakal: 15 Temmuz ruhu hafızalarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSP'li Aksakal: 15 Temmuz ruhu hafızalarda

14.07.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlık, fedakarlık ve milli birlik ruhunun hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlık, fedakarlık ve milli birlik ruhunun hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Aksakal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin iradesine, vatana ve demokrasiye yönelik hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gece gösterilen kahramanlık, fedakarlık ve milli birlik ruhunun hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden, tanklara, silahlara ve her türlü tehdide karşı yalnızca inançla milli iradeye sahip çıkıldığını ve tarihin en önemli demokrasi mücadelelerinden birine imza atıldığını vurgulayan Aksakal, "Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP'li Aksakal: 15 Temmuz ruhu hafızalarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi

19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 20:11:06. #7.13#
SON DAKİKA: DSP'li Aksakal: 15 Temmuz ruhu hafızalarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.