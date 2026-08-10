DTSO\'dan parti liderlerine \'Çerçeve Yasa\' çağrısı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, TBMM gündeminde bulunan "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin siyasi parti liderlerine mektup gönderdi. Mektupta, yasanın Meclis'te güçlü ve geniş tabanlı bir uzlaşıyla ele alınması ve siyasi parti gruplarının yasaya destek yönünde karar alması talep edildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclisi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'ne ilişkin siyasi parti liderlerine mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DBP Eş Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzzettin Küçük'e gönderilen mektuplarda, "Çerçeve Yasa" ya ilişkin güçlü siyasi irade çağrısı yapıldı.

DTSO Meclisi, mektubunda Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Türkiye olarak yaklaşık yarım asra yaklaşan çatışmalı süreci geride bırakma ve kalıcı toplumsal barışın zeminini oluşturma açısından tarihi bir dönemden geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çerçeve Yasa"nın toplumsal barış, demokratik uzlaşı, ekonomik kalkınma ve ortak geleceğin inşası açısından önemli bir fırsat olduğu belirtilen mektupta, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyası açısından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakla birlikte, Çerçeve Yasa'yı Türkiye'nin bu tarihi süreçte atması gereken önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz" denildi.

DTSO Meclisi, siyasi parti liderlerine yönelik çağrısında, "Sayın Genel Başkan olarak taşıdığınız siyasi sorumluluk ve liderlik misyonu çerçevesinde, yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü, kapsayıcı ve ortak bir iradeyle ele alınmasını ve desteklenmesini son derece önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım asırdır devam eden çatışmalı sürecin ağır insani, sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açtığına dikkati çekilen mektupta, "Binlerce insanımızı kaybettik, başta bölgemiz olmak üzere ülkenin önemli bir bölümü ekonomik ve sosyal açıdan büyük tahribatlar yaşadı" denildi.

DTSO Meclisi, sürecin ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise, "Sermaye ve insan kaynağı kaybı, yatırım eksikliği, gençlerin göçü ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının derinleşmesi, bu sürecin ekonomik sonuçları arasında yer aldı" ifadelerine yer verdi.

"BARIŞ, ÜRETİM VE KALKINMANIN DA ÖNÜNÜ AÇACAKTIR"

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat bulunduğuna dikkati çeken mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ise Türkiye'nin bu dönemi geride bırakması, toplumsal huzuru güçlendirmesi ve enerjisini çatışmalar yerine üretime, yatırıma ve kalkınmaya yöneltmesi açısından önemli bir fırsat bulunmaktadır. Toplumun kahir ekseriyetinin ortak beklentisi; yeni acıların ve kayıpların yaşanmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, insanların huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye'dir. Barış yalnızca silahların susması değildir. Barış, güven ortamının güçlenmesi, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi, üreticinin ve girişimcinin önünü görebilmesi, yatırımların artması, istihdamın güçlenmesi ve ekonomik refahın toplumun bütün kesimlerine yayılmasıdır. Kalıcı toplumsal barışın, özellikle uzun yıllardır çatışmaların gölgesinde kalan bölgelerimizin üretim, yatırım, turizm, tarım, sanayi ve dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Siyasi görüşlerimiz, önceliklerimiz ve çözüm önerilerimiz farklı olabilir. Ancak ölümlerin sona ermesi, toplumsal huzurun güçlenmesi, ekonomik refahın artırılması ve Türkiye'nin enerjisinin ortak kalkınmaya yönelmesi konusunda ortak bir zeminin bulunduğuna inanıyoruz."

"SİYASİ PARTİLER GÜÇLÜ İRADE ORTAYA KOYMALI"

Mektupta, TBMM'de oluşacak geniş tabanlı bir uzlaşının toplumsal güven açısından önemine vurgu yapılarak, "Meclis'te oluşacak güçlü ve geniş tabanlı bir uzlaşının, yalnızca siyasi açıdan değil, toplumun sürece duyduğu güven açısından da büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz. Siyasi parti liderlerinin ve Meclis gruplarının ortaya koyacağı ortak irade ve alınacak grup kararlarının, sürecin toplumsal karşılığını ve kalıcılığını güçlendirecek önemli bir mesaj olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, Çerçeve Yasa'nın Meclis'te görüşülmesi ve oylanması sürecine güçlü ve etkin bir katılım sağlanması, siyasi parti grubunuzun bu yönde bir grup kararı alması ve yasaya güçlü destek verilmesi konusunda göstereceğiniz siyasi iradeyi önemle bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.