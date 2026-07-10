Dubai'de Elektrikli Araç Şarj Ağı Kuruluyor - Son Dakika
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Dubai'de Elektrikli Araç Şarj Ağı Kuruluyor

10.07.2026 15:51
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CDA, elektrikli araç şarj istasyonları için UAEV ile anlaşma imzaladı, sürdürülebilir ulaşım artırılacak.

Dubai Toplumsal Kalkınma Kurumu (CDA), ülkenin ilk tamamen devlete ait elektrikli araç şarj ağı olan UAEV – Emarat EV Şarj İstasyonları Şirketi ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Bu ortaklık, CDA'nın Meclis, Konsey ve Düğün Salonları gibi lokasyonlarında EV şarj istasyonlarının kurulmasını sağlayarak sürdürülebilir ulaşımı daha erişilebilir hale getirecek.

Anlaşma, sürdürülebilir mobiliteyi ilerletme taahhüdünü resmileştiriyor ve UAEV'nin hükümet destekli ulusal Şarj Noktası Operatörü rolünü vurguluyor. Ayrıca CDA'nın toplum tesislerinde yeşil altyapıyı entegre etme çabalarını ve BAE'nin 2050 Net Sıfır hedefini destekliyor.

Projenin ilk aşamasında Al Rashidiya, Al Barsha ve Nad Al Sheba Meclisleri'nde şarj istasyonları devreye alındı. 2026'da Al Khawaneej, Al Warqa Meclisleri ve Al Barsha Düğün Salonu'na yaygınlaştırılacak. İkinci aşama ise 2027'de Al Twar Düğün Salonu, Al Awir ve Hatta Meclisleri'ni kapsayacak.

CDA Sosyal Gelişim Sektörü CEO'su Sheikha Al Jarman, girişimin yeşil ekonomiye geçişi desteklediğini belirtti. UAEV Geçici CEO'su Ali Al Darwish ise ortaklığın şarj hizmetlerini daha erişilebilir kıldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Güncel Dubai'de Elektrikli Araç Şarj Ağı Kuruluyor - Son Dakika

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