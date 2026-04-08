Dubai'de Savaşın Etkisi: Konut Satışları Yüzde 30,5 Düştü

Dubai, Türk vatandaşlarının son dönemde en çok konut aldığı yerler arasında üst sıralarda yer alırken, Orta Doğu'daki krizden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasıyla, Dubai'de konut satışları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 30,5 düşüş gösterdi; satış adedi 17 bin 27'den 11 bin 828'e geriledi. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'nde son bir aylık düşüş yüzde 21,23 olarak kaydedildi ve işlem hacmi yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi.

GİGDER Başkanı Bayram Tekçe, savaşın uzamasının kalıcı fiyat düşüşlerine neden olabileceğini ifade ederken, turistik aktivitenin gerilediğini ve gayrimenkul sektörünün doğrudan etkilendiğini vurguladı. Ayrıca, İran vatandaşlarının oturumlarının yenilenmeyeceği haberlerini doğruladı. Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu ise piyasanın 'bekle-gör' dönemine girdiğini belirterek, yatırımcıların daha temkinli davrandığını ve satış hızında yavaşlama olduğunu, ancak fiyatlarda belirgin bir gerileme gözlemlenmediğini söyledi. Savaşın uzun sürmesi durumunda süreç yönetiminin zorlaşabileceğini ve ikinci el piyasada yüzde 20-30'a varan düşüşlerin söz konusu olabileceğini ekledi.