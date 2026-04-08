Dubai'de Savaşın Etkisi: Konut Satışları Yüzde 30,5 Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dubai'de Savaşın Etkisi: Konut Satışları Yüzde 30,5 Düştü

08.04.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai, Türk vatandaşlarının konut almakta en çok tercih ettiği yerlerden biri iken, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle konut satışları mart ayında yüzde 30,5 gerileyerek 11 bin 828'e düştü. Savaşın uzaması, piyasanın temkinli davranmasına ve fiyatlarda kalıcı düşüşlere neden olabilir.

Dubai, Türk vatandaşlarının son dönemde en çok konut aldığı yerler arasında üst sıralarda yer alırken, Orta Doğu'daki krizden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasıyla, Dubai'de konut satışları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 30,5 düşüş gösterdi; satış adedi 17 bin 27'den 11 bin 828'e geriledi. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'nde son bir aylık düşüş yüzde 21,23 olarak kaydedildi ve işlem hacmi yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi.

GİGDER Başkanı Bayram Tekçe, savaşın uzamasının kalıcı fiyat düşüşlerine neden olabileceğini ifade ederken, turistik aktivitenin gerilediğini ve gayrimenkul sektörünün doğrudan etkilendiğini vurguladı. Ayrıca, İran vatandaşlarının oturumlarının yenilenmeyeceği haberlerini doğruladı. Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu ise piyasanın 'bekle-gör' dönemine girdiğini belirterek, yatırımcıların daha temkinli davrandığını ve satış hızında yavaşlama olduğunu, ancak fiyatlarda belirgin bir gerileme gözlemlenmediğini söyledi. Savaşın uzun sürmesi durumunda süreç yönetiminin zorlaşabileceğini ve ikinci el piyasada yüzde 20-30'a varan düşüşlerin söz konusu olabileceğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dubai'de Savaşın Etkisi: Konut Satışları Yüzde 30,5 Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:40:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Dubai'de Savaşın Etkisi: Konut Satışları Yüzde 30,5 Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.