Dubai'de Rekor Turist Sayısı

Güncel

DUBAİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Dubai, 2024'te 18,72 milyon konaklamalı yabancı turist ağırlayarak rekor kırdı. Dubai Ekonomi ve Turizm Dairesi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre, bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 17,15 milyon turist sayısına kıyasla yüzde 9'luk bir artışa işaret ediyor.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid El Maktum, bu büyümenin hükümetin stratejik kalkınma vizyonu ve kamu-özel sektör arasındaki güçlü işbirliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Veliaht Prens, "Stratejik inovasyon, altyapının geliştirilmesi, yetenekli insan gücünün kazanılması ve pazarların çeşitlendirmesi yoluyla Dubai'nin rekabet gücünü artırmaya, daha fazla uluslararası ziyaretçi çekmeye ve turizmin ekonomik büyümenin temel itici gücü olarak rolünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.