Dubai Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başlatılıyor

16.03.2026 10:37
Dubai'de İHA'nın yakıt deposuna isabet etmesiyle askıya alınan uçuşlar kademeli olarak normalleşiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, yakınlardaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli olarak yeniden başlatıldığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı destinasyonlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtildi

Açıklamada, alınan önleyici tedbirler doğrultusunda uçuşların yavaş yavaş normale döndüğü kaydedildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Dubai, Son Dakika

Advertisement
