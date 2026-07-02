Dublin'de Camiyi Kundaklama Girişimi - Son Dakika
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Dublin'de Camiyi Kundaklama Girişimi

02.07.2026 13:45
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İran vatandaşı Khosrobadi, Dublin'deki camiyi kundaklamaya çalıştı ve gözaltına alındı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Faizan-e Medinah Camisi'ni kundaklama girişiminde bulunduğu ve "İrlanda'da İslam istemiyoruz." diye bağırdığı belirtilen 41 yaşındaki İran vatandaşı Saeid Khosrobadi'nin gözaltına alındığı açıklandı.

İrlanda medyasındaki habere göre 29 Temmuz'da Talbot Caddesi'nde bulunan Faizan-e Medinah Camisi ve İslami Eğitim Merkezi'nin girişinde yangın çıkaran zanlı gözaltına alındı.

İrlandalı yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde yanıcı maddeyi caminin kapısına döküp ateşe veren ve "İrlanda'da İslam istemiyoruz. Lanet ülkenize dönün." diye bağıran kişinin İran uyruklu Saeid Khosrobadi olduğunu açıkladı.

İşlenen suçun ciddiyeti ve avukatların grevi nedeniyle şüpheliyi savunacak avukatın bulunamaması üzerine Khosrobadi'nin gözaltında tutulmasına karar verildi.

Khosrobadi'nin, 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

İrlanda Müslüman Konseyi Başkanı, daha önce de uyarıda bulunduklarını söyledi

Kundaklama girişimiyle ilgili açıklama yapan İrlanda Müslüman Konseyi Başkanı Umar Al-Qadri, "Gündüz vakti yapılan saldırı, İrlanda'nın savunduğu barış, inanç özgürlüğü ve toplumun güvenliği değerlerine ve bir ibadethaneye yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Tüm cemaate korku duymadan, kışkırtmalara ve şiddete karşılık vermeden ibadetlerini camilerde sürdürmeleri için çağrı yapan Al-Qadri, şunları söyledi:

"Olay, haftalardır devam eden camilere karşı kışkırtmaların sonunda yaşandı. Pek çok olayda aşırı sağcılarla bağlantılı kişiler camilere girdi, ibadetini yapanları sosyal medyadaki canlı yayınlarda gösterdi, cemaat üyelerini sorguya çekti ve Müslümanların İrlanda'yı tehdit ettiğiyle ilgili yanlış ve kışkırtıcı bilgiler yaydı. Bu tür canavarlaştırma ve saldırı kampanyaları çok tehlikelidir. Devam eden nefret söylemleri ve organize kışkırtma faaliyetleri, aşırılık yanlılarının cesaret bulabileceği ve şiddete başvurabileceği bir ortam oluşturuyor."

Al-Qadri, İrlanda Müslüman Konseyi olarak Müslüman karşıtı aşırı sağcı tehditler konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak "Bu saldırı, nefretin normalleştirildiğinde ve kışkırtmanın kontrol edilmediğinde sonuçlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Camide 3 kişi bulunuyordu

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 29 Temmuz'da Faizan-e Medinah Camisi ve İslami Eğitim Merkezi'nin girişinde ikindi namazının ardından yangın çıkmıştı.

Cemaatin camiyi terk ettiği ancak içeride 3 kişinin olduğu sırada başlayan yangına caddede bulunanlar yangın tüpleriyle müdahale etmişti.

İtfaiye ve polisin geldiği caddedeki tramvay seferleri durdurulmuş, "mala zarar verme" suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan videoda bir kişinin caminin kapısına yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, ardından Müslüman ve İslam karşıtı söylemlerde bulunduğu görülmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dublin'de Camiyi Kundaklama Girişimi - Son Dakika

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