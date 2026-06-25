Düğün Hazırlığı İçin Dönen Jandarma Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düğün Hazırlığı İçin Dönen Jandarma Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

25.06.2026 12:34
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Jandarma uzman çavuş Ali Akçay, düğün için dönerken geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Görev yaptığı Ağrı'dan düğün hazırlığı için döndüğü memleketi Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Ali Akçay'ın cenazesi defnedildi.

Akçay'ın cenazesi, yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak töreninin yapılacağı Gafarlı köyü İlyaslı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene Akçay'ın yarın yapılacak düğünle dünyaevine gireceği eşi Özlem Akçay'ın, elinde evlilik cüzdanıyla katıldığı görüldü.

Törene, Akçay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Akçay'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Düğünü için izne ayrılmıştı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Alibeyli köyündeki yolda dün, Ali Akçay'ın (23) kullandığı 06 FVC 247 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan Akçay, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da gerçekleştirilecek düğünü için izne ayrılıp memleketine döndüğü, 2 gün önce de Özlem Akçay ile resmi nikahlarını kıydıkları öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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