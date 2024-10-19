Düğün Konvoyu Trafiği Kapatıp Çiftetelli Oynadı

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BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sirenli ve çakarlı araçlarla yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundakiler, çiftetelli oynadı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundakiler, dakikalarca müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Konvoydaki araçların bazılarının çakarlı olduğu ve siren çaldığı da görüldü. Bir süre sonra, araçlarıyla bölgeden uzaklaşan konvoydakilerin eğlenceli anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolun kapanması bölge halkının tepkisini topladı, bu anlarda yolda da uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.