Avcılar'da, düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Tahtakale Mahallesi'nde düğün konvoyunda 2 araç içerisinden havaya ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A.A. ve Y.D. olayda kullandıkları silahla yakalandı.
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında trafik yönünden de cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Düğün Konvoyunda Silahla Ateş Açan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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