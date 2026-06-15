Düğünde Ateş Açıldı, 77 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi. Bir düğün sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş açıldı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin'e isabet etti.

Göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 77 yaşındaki yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Hedla Çin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, düğünde ateş açtıkları değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı belirlenen silahın da ele geçirildiği bildirildi.